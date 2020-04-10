Киев, , 11:59 — REGNUM На Украине испытали противокорабельную ракету Р-360 комплекса «Нептун», с помощью которой ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов угрожал уничтожить Крымский мост. Ракета была запущена с полигона Алибей в Одесской области.

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Запуск крылатой ракеты из наземной установки по морской цели на расстоянии 75 км запечатлён на видео, снятом из кабины истребителя Су-27. Ролик опубликовало интернет-изданием Defense Express Channel.

Судя по кадрам, снаряд попал в заданную цель — сеть, растянутую на стоящем неподвижно лихтере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вновь рассказал, как армия его страны может уничтожить российский Крымский мост через Керченский пролив. По его словам, снести объект в течение нескольких минут могут якобы созданные на Украине крылатые ракеты «Нептун».

Добавим, что в 2020 году министерство обороны Украины планирует закупить 3 тыс. единиц ракет и ракетных комплексов ВСУ. Сумма закупок превысит 2,4 млрд гривен или свыше $98 млн. Кроме того, планируется завершить испытания ракетных комплексов «Нептун» и «Ольха», также закупка серийных образцов данных видов оружия.