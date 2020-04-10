Дирборн, США, , 11:59 — REGNUM Фотографии салона обновленного пикапа Ford F-150 в комплектации Lariat опубликовало издание CarsWeek.Ru.

Стоит отметить, что общая компоновка деталей салона сходна с салоном F-150 нынешнего поколения. Внутри машины установлены виртуальная приборная панель, а также информационно-развлекательная система с большим дисплеем.

Кроме того, в салоне установлен модернизированный мультируль и новый переключатель коробки передач. Управление мультимедийной системой и климат-контролем такое же, как и в текущей версии модели.

Напомним, гамма моторов обновлённого Ford F-150 включает в себя пять агрегатов: моторы V6 рабочим объемом пять и четыре литров, в том числе два турбированных движка 2,7 и 3,5 литров; трёхлитровый турбодизель и атмосферный двигатель объёмом 3,3 литра. Все силовые установки будут сочетаться с 10-скоростной коробкой передач.

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