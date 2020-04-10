Токио, , 11:31 — REGNUM Японский автопроизводитель автобусов и грузовиков Mitsubishi Fuso готовит к выпуску водородную модель Mitsubishi e-Canter F-CELL. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Премьера концепта машины состоялась осенью 2019 года на Токийском автосалоне. Концептуальная модель обладает грузоподъемностью до четырех тонн, а её запас хода составил 300 км. Стоит отметить, что эта модель станет вторым экологичным грузовиком бренда.

Отличительной особенностью грузовика является быстрая зарядка. Время его зарядки составляет около десяти минут. Запас хода модели с водородным агрегатом больше, чем у электрического грузовика бренда Fuso eCanter на 400 км. Если электрическая версия машины без подзарядки может проехать 100 км, то грузовик с водородным двигателем способен преодолеть без подзарядки — 500 км.

Производство новинки стартует уже в конце 2020 года.

Напомним, по итогам марта текущего года дилеры Mitsubishi на российском авторынке реализовали 4424 автомобиля, что на 9,8% меньше прошлогоднего результата.

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