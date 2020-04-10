Пекин, , 10:09 — REGNUM Дизайнеры существенно изменили внешний вид внедорожника Haval H5 нового поколения. Изображение с китайской моделью размещены на сайте Autohome.

Судя по появившимся изображениям, у автомобиля появятся фары круглой формы, как у Jeep Regenade и Mercedes-Benz G-Class, а также большой бампер и шестигранная радиаторная решётка.

Пока автопроизводитель не раскрывает технические характеристики новинки. Ожидается, что их обнародуют во время премьеры модели ближе к концу 2020 года.

Сейчас же к началу продаж в России готовят «старый» Haval H5. Он позиционируется как возрожденная вариация модели Great Wall Hover H5. Массовое производство модели будет организовано на заводе в Туле. Отмечается, что машины из уже собранной испытательной партии в ближайшее время отправятся на сертификацию.

Ранее в автокомпании Haval заявили, что готовы присоединится к социальной кампании #ЦветНадежды, передав автомобили из своего автопарка на нужды российским медикам для борьбы с коронавирусом.

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