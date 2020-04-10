Москва, , 09:30 — REGNUM Два первых российских универсальных десантных корабля (УДК) будут построены в России. Соответствующий контракт, сумма которого оценивается в 100 млрд рублей, будет подписан до конца апреля. Об этом 10 апреля сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

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Уточняется, что строительство будет вестись на заводе «Залив» в Керчи и должно стартовать уже в первых числах мая. По данным собеседника, первый вертолётоносец планируется построить 2026 году, второй будет передан флоту в 2027 году, отметил источник.

Отмечается, что официального подтверждения данной информации нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года ряд источников сообщал, что технический проект российских вертолётоносцев почти завершён, а строительство кораблей начнут в Крыму весной 2020 года. Уточнялось, что водоизмещение каждого универсального десантного корабля, которые первыми в России смогут принимать на борт вертолёты, составит до 15 тыс. тонн. Всего на кораблях смогут разместить более десятка винтокрылых машин разных классов.

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