Берлин, , 09:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen создал новую версию бюджетного кроссовера Jetta VS7 с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка построена на платформе от модели Skoda Karoq и имеет размеры 4624×1841×1633 мм. Колёсная база авто равна 2 730 мм.

Гибридная модификация Jetta VS7 отличается стильной решёткой радиатора, а также большими передними фарами. Кроме того, по сравнению с Jetta VS5 новый автомобиль имеет иную линию остекления.

Основным агрегатом машины станет 1,5-литровый TSI, усиленный аккумуляторными батареями. Общая мощность силовой установки составит 210 «лошадей».

Стоит отметить, что версия модели с гибридным двигателем будет довольно бюджетной — её ориентировочная стоимость составит 140 тыс. юаней (порядка 1,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Volkswagen прекратила производство субкомпактных седанов Ameo, разработанных на базе модели Polo.

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