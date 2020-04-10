Рим, , 08:54 — REGNUM Пятое поколение среднегабаритного внедорожника Jeep Grand Cherokee будет построено на платформе Alfa Romeo. Об этом сообщает издание Car and Driver.

По данным журналистов, всего на разработку данной платформы итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles планирует потратить 1 млрд евро.

Рестайлинговая модель будет немного длиннее нынешней версии автомобиля, а колёсная база внедорожника станет больше. Таким образом свободного места в салоне станет больше, что позволит производителю разместить в автомобиле три ряда кресел.

Базовым агрегатом модели станет электрифицированный двухлитровый мотор. Премьера нового поколения Jeep Grand Cherokee должна состояться в 2020 году.

Ранее компания Fiat представила новое поколение компактного четырёхдверного пикапа Strada, предназначенного для перевозки грузов до 650 кг, для бразильского авторынка.

Читайте также: Jeep отзывает в США более 33 тыс. авто