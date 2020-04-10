Рим, 10 апреля 2020, 08:54 — REGNUM Пятое поколение среднегабаритного внедорожника Jeep Grand Cherokee будет построено на платформе Alfa Romeo. Об этом сообщает издание Car and Driver.
По данным журналистов, всего на разработку данной платформы итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles планирует потратить 1 млрд евро.
Рестайлинговая модель будет немного длиннее нынешней версии автомобиля, а колёсная база внедорожника станет больше. Таким образом свободного места в салоне станет больше, что позволит производителю разместить в автомобиле три ряда кресел.
Базовым агрегатом модели станет электрифицированный двухлитровый мотор. Премьера нового поколения Jeep Grand Cherokee должна состояться в 2020 году.
Ранее компания Fiat представила новое поколение компактного четырёхдверного пикапа Strada, предназначенного для перевозки грузов до 650 кг, для бразильского авторынка.
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