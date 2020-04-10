Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием. И хотя некоторые из этих ракет уже устарели, они по-прежнему впечатляют, пишет эксперт по вопросам вооружений Калеб Ларсон в опубликованной 9 апреля статье для The National Interest.

Москва, хотя и с задержками, но осуществляет модернизацию своего арсенала баллистических и крылатых ракет, являясь мировым лидером как в плане производства ракет, так и в отношении передовых технических решений. Особого внимания заслуживают более крупные российские ракеты, которые благодаря большой дальности могут поражать цели на расстоянии в тысячи километров, — например, в США. В частности, это ракеты Р-36М2 (SS-18 Mod 6 «Satan» по классификации НАТО) и РС-28 «Сармат».

"Шестая модификация, самый современный вариант ракеты «Сатана», был развернут в оперативном режиме незадолго до распада Советского Союза, в 1988 году», — отметил автор.

«Как сама ракета, так и ее предшественник пятой модификации, были оснащены более эффективной защитой от ракет ПРО благодаря более совершенным ложным боеголовкам, системе оперативной смены целей и повышения грузоподъемности РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть индивидуального наведения)», — добавил он.

Система «Сатана», предназначенная для запуска из шахтных пусковых установок, скорее всего, исключительно с ядерными боеголовками, несмотря на свое устрашающее название уже устарела и понемногу снимается с боевого дежурства.

«Тем не менее дальность ее действия в 11 тыс. километров, или около 6,8 тыс. миль, впечатляет», — подчеркнул Ларсон.

Другой баллистической ракетой, предназначенной для запуска из шахтных пусковых установок, стала «Сармат», которая должна встать на вооружение уже в 2021 году и со временем полностью заменит «Сатану».

"По имеющимся сведениям, она имеет довольно большую полезную нагрузку до 10 тыс. килограммов и способна применяться с широким спектром боеголовок, как обычных, так и ядерных», — указал автор.

Ларсон указывает, что новая российская разработка, возможно, станет самой «далеко летающей» из-за своей огромной дальности до 18 тыс. километров, благодаря чему она могла бы «охватить практически весь мир».