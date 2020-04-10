Оттава, , 08:15 — REGNUM Канадское тюнинг — ателье Inkas представило бронированную версию кроссовера Lincoln Navigator L. Видео с новинкой размещено на канале Inkas Armored в YouTube.

Созданная тюнерами версия модели может выдержать взрывы от двух ручных гранат одновременно и противостоять боеприпасам 7,62×51 мм или 308 Winchester FMJ. Теперь автомобиль соответствует международным стандартам безопасности BR6.

Бронёй кроссовер защищён не только по периметру, но также снизу и сверху. Специалисты установили многослойное баллистическое стекло премиум-класса. Машина имеет доработанную подвеску, высокопрочные покрышки, аварийное освещение, а также систему экстренного оповещения.

В качестве силовой установки у авто двухцилиндровый мотор на 3,5 л мощностью 450 л. с.

Ранее американское тюнинг-ателье Papadakis Racing представило рестайлинговое японское купе Toyota Supra A90 для участия в соревнованиях по дрифту Formula D 2020 года. Мощность мотора авто составляет 1033 л. с.

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