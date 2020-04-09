Санта-Клара, США, , 22:00 — REGNUM Компания AMD может представить новую серию своих процессоров Ryzen 4000 в сентябре 2020 года. Об этом 9 апреля сообщил портал PC Gamer со ссылкой на инсайдеров.

Источники, которые имеют отношение к производителям материнских плат, утверждают, что AMD может принять участие в предстоящей выставке Computex 2020, проведение которой раньше было перенесено на сентябрь 2020 года. Они отмечают, что компания планировала участвовать в ней ещё до того, как организаторы объявили о переносе.

В марте 2020 года тайваньская некоммерческая организация Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) объявила, что из-за эпидемии коронавируса она переносит проведение Computex 2020 на 28−30 сентября 2020 года. Изначально планировалось, что мероприятие пройдет со 2 по 6 июня 2020-го.

Читайте ранее в этом сюжете: AMD в новом трейлере напомнила о топ-решениях Ryzen 3000 и Radeon RX 5000