Ижевск, , 17:00 — REGNUM Предприятия концерна «Калашников» досрочно завершили работы по выполнению гособоронзаказа 2020 года по изготовлению автоматов АК-12, сообщает 9 апреля пресс-служба концерна.

Уточняется, что новые автоматы были изготовлены для министерства обороны России

«Изделия предназначены для нужд министерства обороны России», — указано в сообщении.

Кроме того, гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов заявил, что на предприятиях начали выполнение гособоронзаказа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, АК-12 — автомат Калашникова калибра 5,45 мм образца 2012 года. От предшествующих моделей отличается улучшенной эргономикой. АК-12 должен стать основным длинноствольным оружием ВС РФ.

Контракт предусматривает поставку в течении трёх лет 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15, по 50 тыс. единиц в 2019, 2020 и 2021 году

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