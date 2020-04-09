Москва, , 15:43 — REGNUM У дилеров китайской компании Changan в России появились первые экземпляры кроссовера CS75 FL. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Однако пока о старте продаж нового кроссовера автопроизводитель не объявлял. Вместе с тем новинка уже успела вырасти в цене. Если в феврале компания оценивала самую дешёвую версию CS75 FL в 1 399 900 рублей, а топовую — в 1 629 900 рублей, то теперь стоимость всех комплектаций новинки выросла на 50 000 рублей.

В связи с пандемией коронавируса рыночный дебют автомобиля в апреле может и не состояться, хотя в Instagram на аккаунте автосалона «Обухов» дилеры предлагают забронировать авто на срок до 30 апреля. При этом покупателям обещают «уникальные цены».

Напомним, в марте 2020 года российские автодилеры продали 573 машины бренда Changan. Это в пять раз выше уровня продаж прошлого года.

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