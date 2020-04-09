Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Американский бомбардировщик B-1B Lancer может стать носителем гиперзвуковых ракет. О таких планах заявил командующий Командования глобального удара США генерал Тимоти Рэй. Об этом пишет журнал Air Force Magazine.

Интервью генерала должно появиться в майском номере Air Force Magazine. По мнению Тимоти Рэя, после вывода из парка B-1B Lancer 17 самолётов следует обновить и модернизировать оставшиеся в строю. Данная модернизация должна включать возврат восьми внешних узлов подвески для ракет. На каждый из них подвешивается по две ракеты.

Возврат внешних пилонов планируется провести, по крайней мере, для одной эскадрильи B-1B Lancer, которая насчитывает 18 боевых машин. Тимоти Рэй сказал, что на внешних узлах подвески и во внутренних отсеках может быть размещена 31 перспективная гиперзвуковая ракета ARRW.

Несмотря на тот факт, что в бюджете на 2021 финансовый год на данный вопрос финансирование не запрашивалось, ВВС США видят решение проблемы наиболее простым и дешёвым способом через монтаж внешних пилонов подвески ракет.

Ряд экспертов считают, что благодаря модернизации возможен возврат B-1B Lancer в воздушную компоненту ядерной триады США. Прямо об этом командование ВВС США пока не говорит, но шаги, которые оно собирается предпринять, свидетельствуют о таких намерениях.