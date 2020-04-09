Маунтин-Вью, США, , 15:36 — REGNUM Компания Mozilla выпустила очередную версию браузера Firefox 75, предлагающего своим пользователям новую адресную строку и ряд прочих улучшений. Об этом сообщило сетевое издание 3DNews со ссылкой на форум разработчиков.

Адресная функция предлагает ряд уникальных функций. При клике по строке можно кроме выбора часто посещаемых страниц быстро сменить поисковую систему.

Также в этом окне будут отмечены специальными значками сайты, уже открытые в других вкладках браузера. Пометки ставятся и на открытых вкладках, если пользователь пытается осуществить повторный поиск уже открытой страницы.

Изменения в новой версии браузера касаются также повышения уровня безопасности.

Разработчики сообщают, что график выхода обновлений Firefox будет сохранен, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, ранее компания Google объявила о смещении плановых сроков выпуска очередных версий своего браузера Chrome. Из-за задержек она даже приняла решение пропустить 82-ю версию браузера и выпустить сразу Chrome 83.