Токио, , 15:27 — REGNUM Японская компания Toyota представила Toyota Passo Moda Charm — спецверсию, которая привлечет внимание молодых женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Представительниц прекрасного пола привлечет расцветка авто. Особенно вариант, выполненный в розовом цвете с белой крышей.

Салон Moda Charm отделан синтетической кожей и тканью. Сиденье водителя обогревается, чтобы можно было «ездить с комфортом в холодное утро».

Стекла передней и задней двери отсекает около 99% ультрафиолетовых лучей (УФ), которые вызывают солнечные ожоги.

Чаще всего девушки сталкиваются с проблемами при вождении во время парковки. Для решения этой проблемы японская компания оснастила спецверсию Passo четырьмя камерами, установленными спереди, сзади, слева и справа от автомобиля, чтобы водитель видел свою машину так, как будто смотрит на неё сверху.

Под капотом Toyota Passo установлен трехцилиндровый бензиновый мотор на 1,0 л мощностью 69 л. с. Агрегатируется двигатель вариатором и передним или полным приводом.

Стоимость Toyota Passo Moda Charm составит от 1 млн 617 тыс. иен (около 1 млн 126 тыс. рублей).

Напомним, Toyota RAV4 заняла на авторынке РФ в марте 2020 года вторую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV.

Читайте также: Названа самая продаваемая в РФ модель Geely