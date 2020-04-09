Москва, , 15:09 — REGNUM Российская компания «Базальт СПО» выпустила для массового использования операционную систему Simply Linux 9. Об этом компания сообщила на собственном сайте.

Как сообщается в пресс-релизе, ОС Simply Linux 9 — это комплексный набор программного обеспечения для работы пользователей. В состав входят помимо оболочки офисный пакет, браузер, почтовое приложение, медиа программы для проигрывания и редактирования аудио и видеофайлов, редакторы графических изображений, игры и многое другое. Недостающие конкретным пользователям программы можно отыскать в российском хранилище ПО «Сизиф».

Simply Linux 9 представляет собой очень нетребовательный к системным ресурсам дистрибутив с набором русифицированных программ, предназначенный как для профессионалов, так и для новичков, не знавших до сих пор Linux. как отмечают разработчики операционной системы, цель проекта Simply Linux — заинтересовать компьютерных пользователей, обеспечив им удобство работы и широкий набор ПО.

Девятая версия «Simply Linux» предназначена для работы не только на компьютерах архитектуры x86 (32‑ и 64-разрядные процессоры Intel и AMD), но и поддерживает системы на 64-битных процессорах архитектуры ARMv8. Например, эту систему можно использовать в компьютерах с российским процессором «Байкал-М».

Напомним, первая версия Simply Linux была создана в 2009 году. Предыдущая редакция Simply Linux 8 выпущена летом 2017 года.