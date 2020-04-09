Париж, , 14:54 — REGNUM Бесплатные дни с 9 по 13 апреля проведет компания Ubisoft в гоночной аркаде The Crew 2. Об этом представители игровой студии сообщила на своем сайте.

Так, все желающие игроки платформ PC и PlayStation 4 получат полный доступ к контенту игры. Также доступным сделают дополнение Inner Drive.

При этом пользователи смогут выбрать любой транспорт из представленных в игре и изучить все локации.

Также разработчик объявил о предоставлении в этот период скидки на покупку игры до 75%. Тем же, кто решится приобрести игру позднее, весь накопленный в течение бесплатных дней опыт будет сохранен.