Железногорск, Красноярский край, , 14:31 — REGNUM Ведущее предприятие Роскосмоса — «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) объявило о срыве графиков изготовления космических аппаратов. Об этом сообщается 8 апреля в выпускаемой предприятием газете «Сибирский спутник».

Как сообщается в статье, срыв вызван задержками поставок комплектующих от подрядчиков ИСС, который предприятие характеризует как «организационную проблему». Причем сроки поставок сдвинуты на 3,5 месяца. В газете представители ИСС сообщают об этой проблеме, как существующей уже много лет.

Собеседники издания признали, что большинство случаев задержки поставок комплектующих вызвано необходимостью импортозамещения отдельных элементов изделий. Журналисты издания отмечают, что государство немало средств вложило в разработку отечественных аналогов импортных комплектующих, поэтому бесконечно ссылаться на проблему импортозамещения нельзя — уже должен быть результат.

В газетной статье авторы напоминают о выделенной предприятию четыре года назад большой сумме денег, которая не привела к требуемому результату. «На выходе дырка от бублика», — приводит слова заместителя руководителя Роскосмоса Михаила Хайлова издание.

Также в статье сообщается, что руководство ИСС заявило об организации круглосуточной работы сотрудников, чтобы подготовить спутники к запуску в сроки, максимально приближенные к договорным.