Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Сравнение характеристик российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с американским истребителем пятого поколения F-22 оказалось не в пользу F-22. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание Мilitary Watch Magazine.

В настоящее время на Западе сложилось мнение, что истребитель F-22 — это самый мощный самолёт стран НАТО, который предназначен для завоевания превосходства в воздухе. В свою очередь МиГ-31 — это самый эффективный и тяжёлый российский истребитель-перехватчик.

Американский журнал отмечает, что МиГ-31 оснащён бортовой РЛС, имеющей большую дальность обнаружения, чем бортовая РЛС F-22.

Кроме того, российский самолёт имеет на вооружении современные ракеты Р-37, которые могут поражать цели на дальности до 400 километров, имеют скорость 6 Махов, а также несут боевую часть весом 60 килограммов. Дальность поражения ракет AIM-120D, которыми вооружён F-22, составляет менее 200 километров, их скорость — 4 Маха, а вес боевой части — 20 килограммов.

Таким образом, МиГ-31 может на большей дальности обнаружить и уничтожить F-22. Стелс-характеристики F-22 здесь роли не играют, т.к. бортовая РЛС МиГ-31 видит американский истребитель на значительном расстоянии.

МиГ-31 менее требователен к качеству взлётно-посадочной полосы и способен взлетать даже с ледовых аэродромов, что нельзя сказать от F-22. Таким образом, МиГ-31 легко развернуть в условиях Арктики.

Кроме того, российский истребитель значительно дешевле в эксплуатации и более универсален. В частности, его модификация МиГ-31К вооружена гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал» для поражения целей на земле и на водной поверхности. А у F-22 и близко нет такого потенциала.