Берлин, , 14:25 — REGNUM Кроссовер Volkswagen Atlas представил мощную версию R-Line для американского авторынка. Об этом 9 апреля сообщается на сайте «Автоновости дня».

Дизайн R-Line стал более агрессивный. Авто получило окрашенные в цвет кузова пороги, другие фальшпатрубки системы выхлопа и стильные диски диаметром от 20 до 21 дюйма, в то время, как базовая версия Atlas имеет 18-дюймовые либо 20-дюймовые диски.

Что же касается интерьера модели, то он изменился не очень сильно — от стандартного его отличают металлические накладки на педалях, кожаная отделка рулевого колеса и другая графика цифровой приборной панели.

В гамме моторов авто имеется топовый 280-сильный атмосферный движок VR6 объёмом 3,6 л, который сочетается с 8-скоростным «автоматом».

Ранее стало известно, что из-за низкого спроса компания Volkswagen прекратила сборку субкомпактного седана Ameo, созданного на базе модели Polo.

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