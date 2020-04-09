Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Американское издание The National Interest очень хорошо отозвалось о российском пулемёте Калашникова. Журнал пишет: «ПК является прочным и надёжным, а также относительно лёгким. С сошкой он весит меньше двадцати фунтов — вполне приемлемый вес для одного солдата».

В статье также отмечается, что пулемёт легко узнаваем по своему деревянному прикладу цвета ржавчины и пистолетной рукоятке типа АК. ПК поставляется со вторым стволом, чтобы облегчить быструю смену ствола во время длительной стрельбы. Большая часть приёмника штампуется, а не фрезеруется, это делает его легче, а также дешевле и быстрее в производстве. Пулемёт использует стандартный патрон калибра 7,62×54-мм.

В 1969 году вариант пулемета ПК — ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный) поступил на вооружение Советской армии. ПКМ имеет меньший вес — всего 16 с половиной фунтов (около 7,5 килограмма) с сошкой, но без пулемётной ленты. Прицельная дальность стрельбы из ПКМ составляет 1500 метров. ПКМ до сих пор стоит на вооружении ВС РФ.

Следует заметить, что российские конструкторы пошли дальше и на базе ПКМ создали пулемёт «Печенег». Он имеет с ПКМ 80% общих деталей. Кучность огня «Печенега» по сравнению с ПКМ увеличена в 1,7−1,9 раза за счёт новых конструктивных решений. В два раза возросла и живучесть ствола, это дало возможность отказаться от второго ствола.