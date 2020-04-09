Киото, Япония, , 14:01 — REGNUM Данные экшена Streets of Rage 4, раскрывающие подробности игры, рассекретил пользователь форума ResetEra под псевдонимом ggx2ac, обнаружив их на сайте австралийского сегмента Nintendo eShop. Об этом сообщило интернет-издание 3DNews.

Как обнаружил пользователь, игра поступит в продажу 23 апреля. Среди поддерживаемых языков игры будет и русский.

Из особенностей, которые привлекли наибольшее внимание пользователей, стало то, что в Streets of Rage 4 появятся 12 персонажей и прозвучат музыкальные композиции из прошлых частей игры.

Как сообщают журналисты издания, старые персонажи будут стилизованы под пиксельный вид первых выпусков игры.

Напомним, впервые игра Streets of Rage выпущена в 1991 году компанией Sega. Последняя редакция игры Streets of Rage 3 вышла четверть века назад в 1994 году.