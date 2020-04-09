Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Американская компания Cadillac планирует отказаться от производительных версий двигателя в гамме моторов кроссовера XT4. Об этом сообщает издание SpeedMe со ссылкой на источники, близкие к американскому автопроизводителю.

По данным издания, у обновлённого XT4 не будет двигателя V6, хотя для установки такого мотора достаточно места. Это решение связано с тем, что в компании хотят разделить модели Cadillac XT4 и Cadillac XT5. Таким образом, XT5 останется с мотором V6 объёмом 3,6 л, а модель XT4 будет продаваться с менее производительным мотором.

Ожидается, что Cadillac откажется и от мощной версии XT4-V с 320-сильным турбированным движком объёмом 2,7 л.

В итоге Cadillac на автомобильном рынке США останется только с двухлитровым агрегатом V4, который может выдавать 237 «лошадей» при 350 Нм крутящего момента.

Ранее президент премиум-бренда Cadillac компании General Motors Стив Карлайл заявил, что автопроизводитель больше не будет оснащать двигателями V8 Blackwing с двойным турбонаддувом модели концерна.

Читайте также: General Motors приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса