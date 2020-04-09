Санта-Клара, США, , 13:40 — REGNUM Особенности эксплуатации десятиядерных процессоров Intel Comet Lake-S подтвердили необходимость применения для их стабильной работы жидкостного охлаждения. Об этом сообщило издание Hardware Times со ссылкой на источник, работающий в отрасли.

Как сообщают журналисты издания, автор эксперимента исследовал работу процессора Core i9−10 900 °F. Производитель заявил о способности процессора автоматически повышать частоту до 5,2 ГГц.

Энтузиасту удалось при использовании воздушного охлаждения добиться поднятия частоты до 4,5 ГГц. С необслуживаемой системой жидкостного охлаждения он поднял частоту процессора до 4,58 ГГц. При этом температура отдельных ядер достигала 93 градусов Цельсия, но это не приводило к дестабилизации работы процессора.

Автор по итогам эксперимента пришел к выводу, что десятиядерные Core i9 для работы скорее всего потребуют применения жидкостной системы охлаждения. Такую же ситуацию он прогнозирует для восьмиядерных Core i7. А вот шестиядерные Core i5 из линейки Comet Lake-S, по его мнению, смогут стабильно работать с качественным воздушным охлаждением.

Напомним, поступление процессоров Intel Comet Lake-S в продажу запланировано на 27 мая.