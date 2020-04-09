Шэньчжэнь, Китай, , 13:10 — REGNUM Флагманский телевизор Smart Screen X65 представила китайская компания Huawei. Об этом 9 апреля сообщило сетевое издание 3DNews.

По информации журналистов, уже открыты предварительные заказы на новинку. Поставки телевизора начнутся 26 апреля. Телевизор сертифицирован одним из наиболее известных институтов стандартизации TÜV Rheinland

Новый телевизор получил 65-дюймовый дисплей 4K OLED, разрешение которого составляет 3840×2160 пикселей, цветовой охват — 98%, частота обновления — 120 Гц, пиковая яркость — 950 кд/м2, а угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов.

Как сообщают журналисты издания, телевизор также оснащен 24-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой, отслеживающей движения пользователей и обеспечивающей работу системы управления жестами Air Gesture Control.

Также новинка оснащена аудиосистемой суммарной мощностью 75 Вт, состоящей из 14 динамиков. Для наилучшего звучания система сканирует помещение при помощи звуковых волн и адаптируется к обстановке.

На борту телевизора установлен специализированный процессор Honghu 898 с графическим ускорителем Mali-G51MP4 GPU. Новинка оснащена технологиями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 LE, а также проводные интерфейсы S/PDIF, USB 3.0, Gigabit Ethernet.