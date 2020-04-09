Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил в Китае обновлённую версию популярного Ford Explorer с двухлитровым двигателем, собранную специально для местного рынка. Об этом 9 апреля сообщается на сайте Tarantas.News.

Стоит отметить, что версия кроссовера Explorer для Соединённых Штатов была представлена еще минувшей зимой, тем не менее там она особых успехов не добилась.

В Китае Explorer будут выпускать на СП Changan-Ford. Несмотря на то, что китайский кроссовер имеет сходства с американской версией, в КНР американский автопроизводитель продаёт Explorer с модернизированной передней частью кузова, более крупной радиаторной решёткой и новым бампером.

В длину модель достигает пяти метров, что позволяет разместить в салоне три ряда кресел. Внутри кроссовера теперь имеется медиасистема с более крупным экраном, чем в американской версии авто.

В качестве основного мотора бренд предлагает китайским автолюбителям двухлитровую «турбочетверку» Ecoboost производительностью 220 л. с.

Напомним, 7 апреля компания Changan Ford Automobile Co. объявила об отзыве с китайского авторынка 48 933 седанов Ford из-за дефекта тормозных шлангов. Данная неисправность может привести к утечке тормозной жидкости.

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