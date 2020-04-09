Вашингтон, 9 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Twitter ввел ряд ограничений в пользовательских настройках: обновления коснулись настроек доступа к данным. Об этом сообщает соцсеть своим пользователям.
У пользователей мобильного приложения пропала возможность контролировать отслеживание рекламы.
Администрация соцсети утверждает, что благодаря этим изменениям Twitter сможет оставить свои услуги бесплатными.
Напомним, на днях основатель Twitter Дорси выделил треть состояния на борьбу с коронавирусом — это около 1 млрд долларов.