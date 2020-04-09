Маунтин-Вью, США, , 12:45 — REGNUM Google выпустил новую версию браузера Chrome 81, релиз которого откладывался из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщило издание 3DNews.

Выпуск новой версии откладывался с 17 марта. В Chrome 81 содержит два крупных новшества: улучшенную поддержку технологии дополненной реальности WebXR и поддержку стандарта Web NFC. Компания планировала выпустить и другие серьезные новшества, но их введению в состав новой версии браузера все-таки помешало распространение коронавируса.

В сообщении уточняется, что возможности Web NFC пока будут доступны только разработчикам для создания и тестирования приложений. Пользователям доступ к стандарту Web NFC будет предоставлен с версии Chrome 84/

Как сообщают эксперты издания, для разработчиков выпуск версии 81 стал одним из самых сложных в истории. Они не только перенесли ряд запланированных нововведений в следующую версию браузера, но и выпустили очередную версию с трехнедельной задержкой. Из-за этого Google решил пропустить версию браузера 82, а сразу выпустить Chrome 83.

Кроме двух основных новшеств, компания выпустил и более мелкие изменения и улучшения браузера. С ними можно ознакомиться на ресурсах Google.