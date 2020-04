Санта-Клара, США, , 12:25 — REGNUM Новый минутный ролик о настольных процессорах серии Ryzen 3000, видеокартах серии Radeon RX 5000 и прочих технологиях представила компания AMD на своем официальном канале в YouTube.

В ролике представители компании продемонстрировали характеристики систем, собранных на их решениях, в играх при разрешениях 1080p и 1440p. В качестве тестовых использовались игры Borderlands 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Gears 5, World War Z, Tom Clancy’s The Division 2, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 (2019) и The Outer Worlds, при игре в которые в максимальном качестве частота смены кадров не падала ниже 60 кадров в секунду.

Сотрудники компании напомнили пользователям, что их графические карты Radeon RX 5500 XT, 5600 XT, 5700 и 5700 XT поддерживают стандарт PCI Express 4.0, а оборудование производится по самому современному техпроцессу 7-нанометров.

Также в ролике упоминается о специальном пакете драйверов AMD Radeon Software Adrenaline 2020 Edition, позволяющих достичь наилучших показателей при использовании ее оборудования. Еще компания напомнила о своей технологии для мониторов FreeSync, обеспечивающую динамическую частоту обновления изображения и плавность картинки.