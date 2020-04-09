Маунтин-Вью, США, , 11:57 — REGNUM Два месяца бесплатной улучшенной подписки на облачный игровой потоковый сервис Stadia предложила компания Google. Об этом сообщило 9 апреля сетевое издание «Игромания».

Доступ к сервису могут получить любые пользователи, имеющие почту Gmail. Также новые пользователи получат на два месяца премиальную подписку на Stadia Pro, поддерживающую 4К-потоки и наборы игр, включая сборники Destiny 2, GRID, GYLT, «Крутого Сэма» и другие.

Журналисты издания отмечают, что все же потоки 4К компания пока отключит, чтобы снизить нагрузку на сети, но игры будут доступны в разрешении 1080р.

Также издание сообщает, что Stadia пока доступна только в 14 странах, в которые Россия не входит.