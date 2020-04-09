Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Тюнинг-ателье Hennessey Performance протестировало в песчаных дюнах внедорожник Maximus, созданный на основе Jeep Gladiator. Видеоролик с испытаний размещён на канале Hennessey Performance в YouTube.

Стоковый двигатель у авто тюнеры заменили на компрессорный V8 объёмом 6,2 л. Его мощность составляет 1000 «лошадей». Однако из-за 8-скоростной автоматической коробки передач и привода 4×4 до колёс доходит только 700 л. с.

Кроме высокой производительности автомобиль получил увеличенный на 15 см дорожный просвет, силовые бампера, модернизированный салон и 20-дюймовые диски. «Обута» модель во вседорожные шины BF Goodrich KD.

Общий тираж автомобиля — 24 экземпляра, а стоимость самой дешёвой версии модели равна 225 тыс. долларов (около 16,8 млн рублей).

Напомним, в марте текущего года самым популярным представителем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в РФ стала модель Hyundai Creta. За месяц российские автолюбители приобрели 6803 единицы Creta, что на 5% больше, чем в прошлом году.

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