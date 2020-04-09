Синьчжу, , 11:42 — REGNUM Тайваньскую компанию MediaTek, производящую процессоры для смартфонов, уличили в завышении тестовых результатов производительности своей продукции. Об этом 8 апреля сообщило сетевое издание AnandTech.

Журналисты издания обнаружили свидетельства «жульничества компании» в сравнительных тестах смартфонов Oppo Reno 3 Pro на платформе Helio P95, которую производит тайваньская компания, и Oppo Reno 3 на платформе Dimensity 1000L.

Подозрения у экспертов AnandTech появились, когда большую производительность показал более старый Reno 3 Pro, а не на два поколения более молодой Reno 3. Как оказалось, MediaTek воспользовалась наличием связи тестового приложения PCMark со «спортивным режимом» в смартфоне, в котором устройства показывали более высокую производительность.

После выявления этой особенности Reno 3 Pro, эксперты обнаружили аналогичные «улучшения производительности» и в других устройствах на базе чипов от MediaTek.