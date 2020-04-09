Шэньчжэнь, Китай, 9 апреля 2020, 11:18 — REGNUM Сверхбыстрое беспроводное зарядное устройство мощностью 40Вт представила китайская компания Huawei. Об этом сообщило 8 апреля издание Gizchina.
Устройство выполнено в вертикальном формате с углом наклона 60 градусов. Передняя панель выполнена из глянцевого стекла, а корпус — из сплава алюминия.
Зарядное устройство оснащено системой воздушного охлаждения, а также индикатором состояния зарядки гаджета.
Журналисты издания сообщают, что устройство прошло сертификацию безопасности быстрой зарядки. Сроки начала продаж пока не сообщаются.
Напомним, аналогичную 40-ваттную станцию беспроводной зарядки разрабатывает также китайская компания OPPO.