Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Американский умелец завершает сборку полноприводного внедорожника на основе спортивного родстера Mazda MX-5 Miata. Видео с процессом сборки размещено на канале Gingium в YouTube.

Родстер оснащён полным приводом от седана Subaru WRX. Однако пока модель не может передвигаться своим ходом, поскольку необходимо закончить сборку моторного отсека и тормозной системы. Также в доработке нуждается салон авто.

В видеоролике показан процесс сборки основных компонентов автомобиля, начиная с деталей под капотом, тормозов, колес, корпуса кузова и заканчивая лампами фар.

По факту проект представляет собой родстер Mazda MX-5 Miata, «скрещенный» с производительным седаном Subaru WRX. Таким образом, получившуюся модель можно назвать Mazdaru или Subariata.

Ранее стало известно, что специалисты японской марки Mazda оснастят MX-30 электромотором и небольшим роторным движком для увеличения запаса хода авто. Мощность основного электромотора составит 143 л. с.

Читайте также: Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей в России