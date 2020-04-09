Сеул, , 10:43 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai разрабатывает спортивную версию модели Genesis G80 производительностью 420 л. с. Об этом сообщает портал Top-Rider.

Версия Sport будет снабжена двигателем V6 T-GDI производительностью 420 «лошадей» объемом 3,5 л. Агрегат, вероятно, будет сочетаться с 8-скоростным «автоматом».

В Южной Корее автокомпания может предложить заднеприводные и полноприводные версии модели, а на экспорт отправляют только машины с приводом 4×4.

Ожидается, что экстерьер машины будет отличаться более агрессивным аэродинамическим обвесом. «Заряженное» авто также будет иметь переработанную систему выхлопа и спортивный дизайн салона.

Премьера спортивного седана планируется уже в этом году.

Напомним, официальная премьера базового варианта нового Genesis G80 прошла в конце марта в онлайн-режиме. Исполнительный вице-президент и глава марки Уильям Ли назвал G80 ключевой моделью компании.

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