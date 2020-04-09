Токио, , 10:25 — REGNUM Японский среднеразмерный пикап следующего поколения Nissan Frontier (NAVARA) получит более экономичный мотор и модернизированный кузов. Об этом сообщает издание Autoblog.

На данный момент известно, что Frontier будет оснащён двигателем V6 рабочим объёмом 3,8 л, который работает с 9-скоростной автоматической трансмиссией.

Стоит отметить, что у актуальной версии модели расход топлива равен около 13 литров на 100 км в городе и 9,8 литра по шоссе. Новое же поколение модели улучшит эти показатели благодаря более меньшему весу пикапа и более аэродинамической конструкции кузова.

Также сообщается, что обновлённая модель получит модернизированную шестискоростную механическую коробку передач. Платформа же машины останется прежней, но с переработанным шасси и электрической архитектурой.

Официальная премьера новинки запланирована на 2021 год.

Напомним, в начале апреля текущего года с конвейера автозавода Nissan сошёл Venucia Star (Xing) — бюджетный аналог Nissan X-Trail. Авто собрано на модульной платформе VSA.

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