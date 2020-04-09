Сеул, , 08:54 — REGNUM Компания KIA планирует выпустить автомобиль на основе концептов Kia Futuron и Imagine by Kia. Об этом сообщает издание Motorgraph.

Эта модель призвана убрать грань между сегментами седанов и кроссоверов. Новинка уже получила внутренний заводской индекс CV.

Авто построено на платформе E-GMP, которая позволяет устанавливать полностью электрические агрегаты. Именно эта платформа используется в ряде электрокаров бренда Genesis.

Новинка будет отличаться большим запасом хода — до 500 км. Кроме того, электрокар можно будет быстро зарядить (80% энергии может накапливаться за 20 минут).

Напомним, в марте текущего года в РФ было продано 19 808 новых машин KIA. Это на 1,3% больше, чем в марте прошлого года.

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