Москва, , 08:58 — REGNUM Поставка перспективного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в Воздушно-космические силы (ВКС) России ожидается в 2024 году. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Представитель ОПК заявил, что испытания «летающего радара» выполняются в соответствии с графиком.

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Самолёт А-100 разрабатывается в рамках ОКР «Премьер» и входит в многофункциональный авиакомплекс радиолокационного дозора и наведения нового поколения. «Летающий радар» создан на базе самолета Ил-76МД-90А.

Ранее в Минобороны поясняли, что А-100 создан в ответ на появление новых классов целей и истребителей нового поколения. Характеристики самолёта превосходят отечественные и зарубежные аналоги, в том числе самолёт такого типа, разработанный в США.

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