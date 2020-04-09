Рим, , 08:13 — REGNUM Итальянская компания Fiat представила новое поколение компактного четырёхдверного пикапа Strada для рынка Бразилии. Об этом сообщается на сайте TopGear.

В длину новинка будет 4480 мм, при этом грузовой отсек у него — 1173 мм. Пикап предназначен для перевозки грузов до 650 кг.

В движение новый Strada приводит мотор мощностью 88 л. с. рабочим объёмом 1,4 л. Доступен также вариант авто с двигателем производительностью 109 л. с. объёмом 1,3 л. Оба агрегата сочетаются с 5-скоростной трансмиссией.

Внутри автомобиля есть сенсорный дисплей размером семь дюймов, окруженный вертикальными диффузорами вентиляции, а также климатическая установка.

Стоимость самой дешёвой версии модели будет начинаться с 13 500 долларов.

Ранее французская компания Renault представила Duster нового поколения для авторынка Бразилии.

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