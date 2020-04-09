Хайкоу, Китай, , 05:29 — REGNUM Новейшая китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5В» должна совершить первый полет уже в апреле, сообщает 9 апреля газета Chian Daily.

Как отметили в Китайском космическом агентстве пилотируемых полетов, пуск должен состояться с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Также была продемонстрирована фотография первой ракеты Чанчжэн-5В», которая была собрана внутри огромного здания. Это говорит о готовности ракеты к первому запуску.

Предстоящий полет должен вывести новый прототип китайского пилотируемого космического корабля на орбиту, дабы доказать, что ракета подходит для подобного рода задач, сообщили в агентстве.

Ракета была доставлена на космодром в феврале двумя транспортными кораблями «Юаньван-21» и «Юаньван-22» из Тяньцзиня на севере Китая. Там расположены производственные и ракетостроительные комплексы Китая. Ракета «Чанчжэн-5В» является первой вариацией ракеты «Чанчжэн-5», первый полет которой состоялся в декабре 2019 года.

Ракета имеет длину 53,7 метра при диаметре 5 метров. Она работает на жидком кислороде, жидком водороде и керосине и имеет подъемную массу около 849 тонн. Инженеры утверждают, что ракета станет самой мощной и сможет выводить на низкую земную орбиту 22 тонны полезного груза.