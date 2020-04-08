Таллин, , 23:55 — REGNUM Эстония, Латвия и Финляндия намерены совместно выработать общие технические требования для опытного образца нового бронетранспортера совместного производства, сообщает 8 апреля пресс-служба эстонского Минобороны.

По утверждению секретаря Минобороны Кристиана Прикка, речь идёт о разработке бронированной платформы колёсной системы. Это может стать фундаментом для укрепления обороноспособности и предпосылкой создания новых рабочих мест.

Новые бронемашины должны будут заменить бронетранспортёры Pasi, выпущенные в 1980 году в Финляндии, 140 единиц которых насчитывается сейчас в составе Сил обороны Эстонии.

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