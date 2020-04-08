Лондон, , 22:56 — REGNUM Атомная субмарина Audacious, четвертая подлодка проекта «Астьют» ВМС Британии, впервые вышла в море с верфи компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс и взяла курс на военно-морскую базу Клайд, сообщают 8 апреля британские СМИ.

Отмечено, что спущенная на воду в мае 2017 года субмарина Audacious совершает первый выход в море.

Она является четвертой в серии из семи подлодок класса «Астьют», заказанных для ВМС Британии компании BAE Systems.

Предыдущая субмарина серии, «Артфал», была включена в боевой состав британского флота в марте 2016 года.

На разных стадиях готовности на верфях BAE Systems сейчас находятся ещё три подлодки этого типа.

Субмарины класса «Астьют» спроектированы как многоцелевые и предназначены как для действий в составе флотских соединений, так и для выполнения самостоятельных задач. Они могут бороться с кораблями и подводными лодками противника, атаковать наземные объекты, высаживать на побережье противника группы боевых пловцов и вести разведку.

Атомные подводные лодки проекта «Астьют» способны погружаться на глубину до 300 метров. Их ядерный реактор может работать 25 лет без перезарядки.

Субмарины вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, крылатыми ракетами «Томагавк» и противокорабельными ракетами «Гарпун».

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