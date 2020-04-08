Стэнфорд, США, , 15:56 — REGNUM Систему мониторинга здоровья человека, встраиваемую в унитаз, разработали специалисты Стэнфордского университета в США и больницы Сонгдо в Сеуле. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Nature.

«Умный туалет» исследует выделения человека с помощью различных датчиков, камер и искусственного интеллекта. Исследованию подвергаются цвет, объем, вес и другие признаки отходов деятельности человека. Также устройство может анализировать тест-полоски, которые могут сигнализировать о каких-либо заболеваниях организма или нарушениях его деятельности.

Хитроумное устройство может запоминать каждого посетителя, создавая индивидуальное зашифрованное хранилище данных о результатах исследований в облачном сервисе. При следующем посещении туалета, имеющиеся в облаке данные, сопоставляются с вновь поступившими. Идентифицировать конкретного посетителя система может по отпечаткам пальцев с помощью сканера на ручке смыва.

В статье отмечается, что разработка находится в стадии испытаний. Сейчас ее протестировал 21 человек. Система пока настроена только на мужские анализы и не может достоверно определять состояние здоровья женщин. Также ученые планируют расширить диапазон производимых тестов, добавив в перечень функций выявление инфекций, передаваемых половым путем, наркотиков и других анализов.