Шэньчжэнь, Китай, , 15:39 — REGNUM Вместо американских процессоров Qualcomm для смартфонов компания Huawei может рассмотреть изделия от корейской Samsung и тайваньской MediaTek. Об этом сообщило сетевое издание DigiTimes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По сообщениям источников издания, Huawei решила сократить применение американских чипов с поддержкой технологии 5G из-за экономического конфликта с США. А так как этот сегмент рынка сегодня фактически делится между четырьмя поставщиками, то кроме самой Huawei и Qualcomm пополнить недостающие объемы процессоров могут только оставшиеся два участника рынка: Samsung и MediaTek.

Как сообщают журналисты издания, обе компании не собираются оставлять эту возможность и намерены побороться за контракты на поставку чипов для китайского производителя смартфонов. Тем более, что контракты обещают быть очень крупными.

Напомним, по итогам 2019 года компания Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов, продав 6,9 млн гаджетов и обогнав предыдущего лидера — Samsung.