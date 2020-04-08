Москва, , 15:00 — REGNUM Французские эксперты из журнала Capital были восхищены сверхманёвренностью новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Недавно министерство обороны России опубликовало видео, на котором Су-57 вертикально набирает высоту и выполняет фигуры высшего пилотажа.

Издание назвало данную боевую машину жемчужиной российской авиации. В публикации также отмечается, что Су-57 на четверть состоит из композиционных материалов и обладает исключительной маневренностью в полёте, пишет «Российская газета».

Китайское издание Sohu написало, что российский Су-57 является угрозой господству ВВС США. Появление у России новейшего истребителя пятого поколения ставит под угрозу доминирование Соединённых Штатов в сфере создания и производства истребителей пятого поколения.

Китайские эксперты отмечают, что усиление мощи Су-57 произойдёт в том числе за счёт работы в паре с тяжёлым ударным беспилотником. Данная комбинация станет сильнейшей в мире. Искусственный интеллект открывает возможность управления БПЛА прямо с борта истребителя Су-57.

Тяжёлый ударный БПЛА сможет проложить маршрут в обход районов размещения средств противовоздушной обороны, обнаружить и поразить важные цели — командные пункты, узлы связи, ракетные пусковые установки, а после выполнения задачи вернуться на свою базу.