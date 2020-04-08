Минск, , 15:13 — REGNUM Техническая проработка проекта российско-белорусского спутника завершена, дальнейшие работы приостановлены. Об этом заявил главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, сообщило 8 апреля информационное агентство БелТА.

«Планируется до июня защитить эскизный проект по второму космическому аппарату, и при защите будут определены сроки запуска. Техническая проработка выполнена, но в связи с ситуацией, которую мы наблюдаем в мире, пока всё затихло. Надеемся, что в ближайшее время будет ясность», — рассказал он.

По словам руководителя аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Петра Витязя, новый спутник будет иметь более высокое разрешение, что позволит России и Белоруссии быть конкурентоспособными на мировом рынке космических технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск одного из спутников системы ГЛОНАСС был перенесён с мая на конец июня 2020 года.

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