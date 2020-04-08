Штат Калифорния, США, , 14:47 — REGNUM Американский умелец из Калифорнии Джой Уайт сделал из хэтчбека Nissan Versa (Tiida) микро-кемпер. Видео с автодомом размещено на канале Campo Vans в YouTube.

«Это один из самых эффективных кемперов из небольших автомобилей, который когда-либо был создан», — говорится в описании к ролику.

Мысль создать дом на колёсах пришла в голову молодому человеку, когда он переехал из Флориды в Калифорнию, чтобы быть ближе к своей девушке. Там у него появились проблемы с поиском жилья. Это и стало причиной модернизации своего хэтчбека с целью постоянного проживания в нем.

Компактный салон требовал изобретательности. Кресло переднего пассажира Джой убрал, а вместо него он установил обеденный стол. Таким образом один человек может сидеть на водительском сиденье, а второй — на заднем пассажирском кресле. Под столом находится отсек для хранения вещей, а за водительским местом находится кухонная зона. На мини-кухне имеется небольшая раковина с проточной водой и мусорное ведро.

В авто также есть кровать, которая раскладывается, когда заднее пассажирское кресло складывается, надувной матрас и спальный мешок.

Багажник кемпера предназначен для хранения одежды, обуви и постельных принадлежностей.

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