Москва, , 13:55 — REGNUM Тендер на разработку концепции применения технологии электронных симкарт eSIM на территории России объявило Федеральное агентство связи (Россвязь). Об этом сообщило РБК.

Потенциальному подрядчику поставлены следующие задачи: предложить способы идентификации пользователя eSIM, изучить возможность применения отечественной криптографии для систем безопасности сервисов eSIM, разработать перечень необходимых для издания или корректировки нормативно-правовых актов, провести патентные исследования.

Первым эксперимент по внедрению в России технологии eSIM начал оператор Tele2. Уже сейчас технология поддерживается рядом устройств, среди которых несколько моделей Apple iPhone, смартфоны Google Pixel, планшетные устройства Microsoft Surface, «умные» часы разных производителей и другие устройства.

Напомним, технология eSIM базируется на наличии в гаджете специального идентификационного чипа, с помощью которого устройство будет подключаться к сети сотового оператора без использования физической SIM-карты.