Менло-Парк, США, , 13:26 — REGNUM Небольшая команда разработчиков из Facebook создала специальную соцсеть для влюбленных — Tuned. Свое приложение разработчики разместили в онлайн-магазине Apple Store.

В описании приложения сообщается, что пара влюбленных могут создать интимное пространство для общения. В соцсети предусмотрены для этого лента сообщений, сервис обмена аудио-записями и фотографиями, голосовые заметки и разнообразные реакции и стикеры.

Разработчиком соцсети выступила подразделение Facebook NPE, которое занимается созданием экспериментальных программных продуктов. Возрастное ограничение для этой программы в магазине Apple установлено «9+». Приложение скачивается бесплатно.

Пользователи уже обнаружили, что приложение подчиняется правилам соцсети по сбору данных и запрашивает номера телефонов, что означает возможность использования данных для таргетированной рекламы.