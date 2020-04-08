Пекин, 8 апреля 2020, 12:01 — REGNUM В Китае началось строительство железнодорожного проекта, соединяющего Международный аэропорт «Дасин» в Пекине с железнодорожным вокзалом Тяньзиня, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.
Первая фаза проекта стартовала 7 апреля в городе Ланфан в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщили в Тяньцзиньской муниципальной комиссии транспорта. Железная дорога Тяньцзинь-Дасин является частью целого ряда крупных железнодорожных транспортных проектов в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.
Он связывает железнодорожный вокзал «Тяньцзиньси» («Тяньцзинь западный») и Международный аэропорт «Дасин» в Пекине, который был открыт буквально осенью 2019 года. Расстояние между этими двумя точками составляет 100,6 км. По завершению, данная линия станет уже четвертой скоростной, связывающей Пекин и Тяньцзинь.